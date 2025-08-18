To Google Gemini θα αρχίσει να θυμάται περισσότερα από τις συνομιλίες σας

Το Google Gemini αναβαθμίζεται σημαντικά

Η Google ανακοίνωσε μια σημαντική αναβάθμιση για το Gemini, το οποίο πλέον θα μπορεί να “θυμάται” αυτόματα τις προηγούμενες συνομιλίες του χρήστη, χωρίς να απαιτείται κάποια ειδική υπενθύμιση ή εντολή. Με την ενεργοποίηση της νέας λειτουργίας, το Gemini θα μπορεί να ανακαλεί βασικές λεπτομέρειες και προτιμήσεις από το ιστορικό των συνομιλιών, ώστε να εξατομικεύει ακόμα περισσότερο τις απαντήσεις και τις προτάσεις του.

Για παράδειγμα, αν κάποιος έχει ήδη ζητήσει ιδέες για κανάλι στο YouTube με θέμα τον ιαπωνικό πολιτισμό, το Gemini μπορεί στο μέλλον να του προτείνει περιεχόμενο σχετικό με ιαπωνική κουζίνα ή άλλα σχετικά θέματα, εφόσον το ζητήσει ο χρήστης.

Η συγκεκριμένη αναβάθμιση βασίζεται σε προηγούμενη δυνατότητα που επέτρεπε στους χρήστες να ζητούν από το Gemini να θυμάται ενδιαφέροντα και προτιμήσεις. Πλέον, το μοντέλο θα μπορεί να αξιοποιεί επιπλέον πληροφορίες από παλαιότερες συνομιλίες αυτόματα.

Παράλληλα, η Google έχει προσθέσει νέες ρυθμίσεις ιδιωτικότητας, δίνοντας στους χρήστες τη δυνατότητα να απενεργοποιήσουν αυτή την λειτουργία αν το επιθυμούν, επιλέγοντας μέσω του app την απενεργοποίηση του ιστορικού τους με το Gemini. Η λειτουργία θα ενεργοποιείται από προεπιλογή, αλλά ο χρήστης μπορεί να την διαχειριστεί ανά πάσα στιγμή.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Google επανασχεδιάζει και τις ρυθμίσεις απορρήτου για το Gemini. Στο προσεχές διάστημα, η επιλογή "Gemini Apps Activity" θα μετονομαστεί σε "Keep Activity". Εάν κάποιος έχει ενεργοποιημένο το Keep Activity, η εταιρεία θα χρησιμοποιεί ένα δείγμα των δεδομένων του, συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών, για τη βελτίωση των υπηρεσιών της.

Η ρύθμιση αυτή παραμένει απενεργοποιημένη εξαρχής, και όσοι έχουν ήδη απενεργοποιήσει το ιστορικό, δεν θα επηρεαστούν.

Επιπλέον, προστίθεται η νέα δυνατότητα "προσωρινών συνομιλιών", στις οποίες οι συζητήσεις δεν εμφανίζονται στο ιστορικό και δεν χρησιμοποιούνται για προσωποποίηση ή βελτίωση του AI, ενώ διαγράφονται μετά από 72 ώρες. Αυτό προσφέρει επιπλέον επίπεδο ιδιωτικότητας και είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για πιο προσωπικά ερωτήματα ή περιπτώσεις όπου ο χρήστης δεν θέλει οτιδήποτε να παραμείνει στην μνήμη του Gemini.

