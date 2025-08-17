Κέρκυρα: Βίντεο από τη στιγμή της έκρηξης του κινητήρα στο αεροπλάνο

Αυτόπτης μάρτυρας αποτύπωσε τη στιγμή των εκρήξεων στον κινητήρα του αεροσκάφους.

Δραματικές εικόνες καταγράφηκαν σε πτήση της Condor από την Κέρκυρα προς το Ντίσελντορφ, όταν ο ένας από τους κινητήρες του αεροσκάφους παρουσίασε βλάβη λίγο μετά την απογείωση.

Βίντεο από αυτόπτη μάρτυρα, που αναρτήθηκε στο TikTok, δείχνει το αεροσκάφος στη φάση ανόδου, με έντονες λάμψεις και εκρήξεις από τον δεξιό κινητήρα, ενώ ακούγεται και ο ήχος τους. Στη συνέχεια, το Boeing 757, με περίπου 250 επιβάτες, κάνει στροφή δεξιά, με καπνούς να βγαίνουν από τον κινητήρα.

