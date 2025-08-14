Αντιδράσεις ΠΑΣΟΚ για Κεφαλογιάννη και φωτιές: «Έλεγε ότι η χώρα είναι πλήρως θωρακισμένη»

Αντίδραση ΠΑΣΟΚ με αφορμή δηλώσεις Κεφαλογιάννη και Μαρινάκη για τις φωτιές.

Με σημερινό σχόλιό του, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, αναφέρει: «Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης και ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης, Γιάννης Κεφαλογιάννης, παρουσίασαν μια ρόδινη εικόνα για τα αποτελέσματα της κυβερνητικής διαχείρισης των πυρκαγιών».

«Σχεδόν "μάλωσαν" τους πολίτες, γιατί δεν τους το αναγνώρισαν», συνεχίζει, προσθέτοντας ότι «ο κ. Μαρινάκης επέλεξε μάλιστα να απαντήσει στα ερωτήματα, που ο ίδιος έθεσε στον εαυτό του», μεταφέρει το ΑΜΠΕ.

