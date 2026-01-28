Τσίπρας για το δυστύχημα με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία: «Οι λέξεις χάνουν τη σημασία τους»

Ο Αλέξης Τσίπρας με μια ανάρτηση εξέφρασε τη θλίψη του για το δυστύχημα με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία που βύθισε στο πένθος όλη τη χώρα.

Συλλυπητήριο μήνυμα για την απώλεια των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία απέστειλε ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας.

Το μεσημέρι της Τρίτης (27/1) ένα βαν που είχαν νοικιάσει δέκα φίλοι του «δικέφαλου του Βορρά», κατά την διάρκεια προσπέρασης συγκρούστηκε μετωπικά με διερχόμενο φορτηγό με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οι επτά και να τραυματιστούν οι τρεις, βυθίζοντας στο πένθος όλη τη χώρα.

Η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει ως εξής: «Όταν εφτά νέοι άνθρωποι, που ξεκίνησαν ένα ταξίδι χαράς, για να δουν την αγαπημένη τους ομάδα, χάνουν τη ζωή τους, οι λέξεις χάνουν τη σημασία τους.

Στεκόμαστε όλοι, αυτές τις δύσκολες στιγμές, πλάι στα σπίτια που ορφάνεψαν, πλάι στον ΠΑΟΚ και στους χιλιάδες φίλους του».

Δείτε την ανάρτησή του Αλέξη Τσίπρα

