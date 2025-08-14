Βρετανία: Αστυνομικοί παριστάνουν τις δρομείς για να συλλάβουν άντρες που παρενοχλούν γυναίκες ενώ γυμνάζονται

H αστυνομία του Σάρεϊ στη Βρετανία, αποφάσισε να προχωρήσει σε μια πιλοτική επιχείρηση για να συλλάβει άντρες που παρενοχλούν γυναίκες ενώ γυμνάζονται

Σε μια έρευνα που είχε δημοσιευτεί το 2024 από το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ, οι ειδικοί ζήτησαν από 498 γυναίκες που τρέχουν συστηματικά στην ευρύτερη περιοχή του Μάντσεστερ, να μιλήσουν για τις εμπειρίες τους.

Μάντεψε: Το 68% των γυναικών είπε ότι έχει υποστεί κάποιο είδος παρενόχλησης. Οι άντρες είτε τους σφυρίζουν στον δρόμο την ώρα που κάνουν προπόνηση ή στη χειρότερη μπορεί να τις ακολουθήσουν. Μόλις το 5% των γυναικών δήλωσε πως έχει αναφέρει ένα τέτοιο περιστατικό στην αστυνομία.

