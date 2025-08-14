Samsung Galaxy Z Flip7: Βελτιωμένο σε όλα τα επίπεδα

To Samsung Galaxy Z Flip7 είναι εδώ

Το Samsung Galaxy Z Flip7 είναι η φετινή πρόταση της Samsung στη κατηγορία των αναδιπλούμενων τηλεφώνων τύπου clamshell, που συνδυάζει κομψότητα, ισχυρές επιδόσεις και τεχνολογικές καινοτομίες σε ένα συμπαγές και ιδιαίτερα φορητό πακέτο. Το τηλέφωνο ανακοινώθηκε τον Ιούλιο του 2025 και έχει σκοπό να εδραιώσει τη θέση της σειράς Z Flip ως ένα premium προϊόν που απευθύνεται σε χρήστες οι οποίοι θέλουν να έχουν smartphone με μεγάλη οθόνη αλλά και ευκολία στη μεταφορά.

Το Galaxy Z Flip7 φέρει μια σημαντικά αναβαθμισμένη αναδιπλούμενη οθόνη τύπου Dynamic AMOLED 2X μεγέθους 6,9 ιντσών, με ανάλυση Full HD+ (2520x1080 pixels) και αναλογία 21:9. Η οθόνη υποστηρίζει ρυθμό ανανέωσης 120Hz και HDR10+, προσφέροντας εντυπωσιακή φωτεινότητα έως 2.600 nits στην αιχμή, η οποία εξασφαλίζει εξαιρετική ευκρίνεια και ζωντανά χρώματα, ακόμα και σε έντονο φως του ήλιου. Ένα ακόμα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός είναι η μεγάλη εξωτερική οθόνη FlexWindow 4,1 ιντσών, που είναι πλέον πλήρως edge-to-edge και με ρυθμό ανανέωσης 60/120Hz, επιτρέποντας στους χρήστες να βλέπουν ειδοποιήσεις, να χειρίζονται εφαρμογές και να αλληλεπιδρούν με το τηλέφωνο χωρίς να το ανοίγουν.

Σε επίπεδο επεξεργαστή, το Galaxy Z Flip7 αναβαθμίστηκε με τον Exynos 2500, ένα 3nm δέκα-πύρηνο chipset που προσφέρει πολύ καλή απόδοση και ενεργειακή αποδοτικότητα. Το τηλέφωνο συνοδεύεται από 12GB RAM και αποθηκευτικό χώρο είτε 256GB είτε 512GB, εξοπλισμό που ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις της σύγχρονης χρήσης, από multitasking μέχρι παιχνίδια και εφαρμογές εικόνας. Η κάμερα του Z Flip7 αναβαθμίστηκε επίσης σημαντικά, προσφέροντας ένα διπλό σύστημα κάμερας στην πίσω πλευρά με κύριο αισθητήρα 50MP (με Dual Pixel AF και οπτική σταθεροποίηση εικόνας) και έναν υπερευρυγώνιο 12MP. Η εμπρόσθια κάμερα έχει ανάλυση 10MP με διάφραγμα f/2.2, ιδανική για selfies και βιντεοκλήσεις. Η βελτιστοποίηση του συστήματος κάμερας συνδυάζεται με εξελιγμένες λειτουργίες AI, όπως η δυνατότητα να λαμβάνεις φωτογραφικές συμβουλές από την κάμερα μέσω του Gemini Live και η βελτιστοποίηση των εικόνων που πραγματοποιείται αυτόματα χάρη στο Galaxy AI.

Η μπαταρία έχει χωρητικότητα 4.300mAh και υποστηρίζει γρήγορη ενσύρματη φόρτιση 25W, καθώς και ασύρματη φόρτιση 15W και αντίστροφη φόρτιση για να τροφοδοτεί άλλες συσκευές. Η διάρκεια ζωής της είναι ικανοποιητική και επαρκεί για μια γεμάτη μέρα χρήσης, ενώ το τηλέφωνο υποστηρίζει και τις πιο σύγχρονες συνδέσεις όπως 5G, Wi-Fi 7 και Bluetooth 5.4. Σε επίπεδο κατασκευής, το Galaxy Z Flip7 διαθέτει ένα ανθεκτικό σχεδιασμό με γυαλιστερό πίσω κάλυμμα από Gorilla Glass Victus 2 και πλαίσιο αλουμινίου Armor Aluminium, συνδυάζοντας την ελαφρότητα με τη στιβαρότητα. Επιπλέον, το τηλέφωνο διαθέτει πιστοποίηση IP48, που παρέχει αντοχή στη σκόνη και σε εμβύθιση μέχρι 1,5 μέτρο για 30 λεπτά σε νερό.

Το βάρος της συσκευής φτάνει τα 188 γραμμάρια και οι συνολικές διαστάσεις είναι συμπαγείς και πρακτικές: όταν είναι κλειστό, το τηλέφωνο μετρά 85,5 x 75,2 x 13,7mm, ενώ όταν ανοίγει εκτείνεται σε μήκος 166,7mm με πάχος μόλις 6,5mm, κάτι που το καθιστά αρκετά ελκυστικό για όσους θέλουν φορητότητα χωρίς να συμβιβάζονται με τις επιδόσεις. Η εμπειρία χρήσης βελτιώνεται επίσης με το One UI 8 που βασίζεται στο Android 16 και φέρνει νέα χαρακτηριστικά στο περιβάλλον χρήστη, όπως το Galaxy AI για φωνητικές εντολές και εξατομίκευση στην οθόνη κάλυψης. Μερικά από αυτά περιλαμβάνουν Now Bar για ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο, προσαρμοσμένα wallpapers και widget για την εξωτερική οθόνη, καθώς και λειτουργίες hands-free μέσω Gemini Live που αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη.

Συνολικά, το Samsung Galaxy Z Flip7 αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση για τους λάτρεις των foldables, που θέλουν ένα τηλέφωνο με στυλ, κορυφαία οθόνη, ισχυρές επιδόσεις και καινοτόμες λειτουργίες AI, χωρίς να παραλείπεται η ανθεκτικότητα και η άνεση στη χρήση. Η συνταγή αυτή υπόσχεται να κρατήσει τη σειρά Z Flip ως ένα από τα πιο δημοφιλή clamshell smartphones του 2025.