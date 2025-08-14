Φρίκη στη Mελβούρνη: Συγκλονίζει η δολοφονία της 39χρονης Ελληνοαυστραλής και του συντρόφου της

Συγκλονισμένη είναι η ελληνοαυστραλιανή κοινότητα της Μελβούρνης μετά τη διπλή δολοφονία της 39χρονης εγκύου Αθηνάς Γεωργοπούλου και του 50χρονου συντρόφου της, Άντριου Γκαν. Οι νέες λεπτομέρειες που βλέπουν το φως σοκάρουν

Σοκάρουν οι λεπτομέρειες που βλέπουν το φως για το βίαιο θάνατο της 39χρονης Αθηνάς Γεωργοπούλου -η οποία ήταν 5 μηνών έγκυος- και του 50χρονου συντρόφου της, Άντριου Γκαν στο σπίτι τους στο Mount Waverley, στη νοτιοανατολική Μελβούρνη.

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr