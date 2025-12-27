Καιρός Πρωτοχρονιάς: Απλά χειμώνας ή ψυχρή εισβολή - Τα δύο σενάρια Κολυδά

Δύο σενάρια για τον καιρό που θα έχει την Πρωτοχρονιά αναλύει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς. Ποιο είναι το επικρατέστερο;

Tα προγνωστικά μοντέλα δεν έχουν ακόμη «κλειδώσει» για τον καιρό της Πρωτοχρονιάς και τα δύο σενάρια που αναφέρει και στην πρόβλεψή του ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς θα παραμείνουν ανοιχτά όπως φαίνεται για λίγες ακόμα μέρες.

Το ECMWF και το ICON συγκλίνουν απλώς χειμωνιάτικο καιρό, με περιορισμένα φαινόμενα, ενώ το GFS επιμένει σε πιο ψυχρό και δυναμικό σκηνικό με βαθύτερη κάθοδο ψυχρών μαζών προς τα Βαλκάνια και την Ελλάδα.

