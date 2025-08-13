Ανακοινώθηκε επίσημα το Football Manager 2026! (vid)

Το Football Manager 2026 είναι γεγονός

SEGA και Sports Interactive ανακοίνωσαν το Football Manager 26, τη συνέχεια της σειράς προσομοίωσης διαχείρισης ποδοσφαίρου, μετά την ακύρωση του Football Manager 25.

Δεν έχουν ανακοινωθεί οι πλατφόρμες ή η ημερομηνία κυκλοφορίας.

Το Football Manager 26 υπόσχεται να φέρει τους παίκτες πιο κοντά στην καρδιά του ποδοσφαίρου με μια πολύ πιο εμβυθιστική και οπτικά πλούσια εμπειρία, ενώ η δυνατότητα αφήγησης ιστοριών επανεξετάζεται ώστε να προσφέρει μεγαλύτερη αμεσότητα στο παιχνίδι.

Ένα πρώτο δείγμα της αναβαθμισμένης εμπειρίας των ημερών αγώνα παρουσιάζεται μέσα από τη συνεργασία με την Premier League και το επίσημο license της, δίνοντας μια ιδέα για το τι να περιμένουμε με τη μετάβαση στη μηχανή γραφικών Unity.

Πρόκειται για την αρχή μίας νέας ιστορίας για τη σειρά και αναμένονται περισσότερα νέα στο μέλλον.