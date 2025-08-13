Αυστραλία: Χαμογελαστός ο δολοφόνος της Ελληνοαυστραλής - Μετά το έγκλημα πήγε για μπέργκερ

Ο Τζαντ ήταν γνωστός του ζευγαριού και μετά το άγριο φονικό ήταν απαθής.

Σοκαρισμένη είναι η κοινότητα της ελληνικής ομογένειας από το άγριο και φρικτό έγκλημα στη Μελβούρνη, με τη διπλή δολοφονία της 39χρονης Αθηνάς Γεωργοπούλου και του 50χρονου συντρόφου της, Άντριου Γκαν, το βράδυ της Δευτέρας (11/8), από τον 34χρονο άστεγο Ρος Τζαντ.

Όπως αναφέρουν τα Μέσα Ενημέρωσης της Αυστραλίας, ο Τζαντ ήταν γνωστός του ζευγαριού και μετά το άγριο φονικό ήταν απαθής. Κατά την είσοδό του μάλιστα στον Εισαγγελέα εμφανίστηκε χαμογελαστός και ψύχραιμος.

