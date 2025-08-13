Καταστράφηκε ταβέρνα στον Αγαλά Ζακύνθου: «Δεν θα ξανανοίξει», λέει η ιδιοκτήτρια

Το άλλοτε ζωντανό σημείο συνάντησης κατοίκων και επισκεπτών του νησιού αποτελεί πλέον παρελθόν μετά την πύρινη λαίλαπα

Μεγάλες είναι οι καταστροφές σε σπίτια και σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις στον Αγαλά Ζακύνθου. Ανάμεσα στις υπόλοιπες καταστροφές, θλίψη προκαλεί η εικόνα της καμένης γνωστής ταβέρνας «Δαμιανός».

«Δεν ξαναχτίζεται η ταβέρνα Δαμιανός. Λυπάμαι μόνο για τα 25 άτομα που δούλευαν στο μαγαζί και μετά την καταστροφική πυρκαγιά θα μείνουν χωρίς δουλειά», αναφέρει στο Newsbomb η ιδιοκτήτρια της ιστορικής ταβέρνας «Δαμιανός» στον Αγαλά Ζακύνθου, Μαρία Δοξαρά.

