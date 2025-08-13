Εποχικοί πυροσβέστες για Βούλτεψη: «Βγάλτε τον σκασμό, δεν είναι όλα επικοινωνιακή πολιτική»

Η Σοφία Βούλτεψη έδωσε «μισή» απάντηση για τους Εποχικούς Πυροσβέστες, γεγονός που προκάλεσε την αντίδρασή τους.

Την έντονη αντίδραση των Εποχικών Πυροσβεστών προκάλεσε τα όσα είπε νωρίτερα, σήμερα, η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Σοφία Βούλτεψη για την πρόληψη και έγκαιρη αντιμετώπιση των φωτιών.

Υπενθυμίζεται πως η Σοφία Βούλτεψη μίλησε για δημιουργία ενός δίκτυο εθελοντών, για να περιορίζονται οι φωτιές, ωστόσο έδωσε «μισή απάντηση» για τους Εποχικούς Πυροσβέστες, οι οποίοι με τη σειρά τους έγραψαν: «Βγάλτε το σκασμό επιτέλους, δεν είναι όλα επικοινωνιακή πολιτική».

