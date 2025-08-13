Σχεδόν 100.000 στρέμματα έχουν επηρεαστεί από τις φωτιές: Αναλυτικοί χάρτες

Σχεδόν 100.000 στρέμματα έχουν επηρεαστεί από τις φωτιές μεγάλες φωτιές που πλήττουν τη χώρα.

Σχεδόν 100.000 στρέμματα έχουν επηρεαστεί από τις φωτιές σε Χίο, Αχαΐα, Ζάκυνθο, Φιλιππιάδα, Πρέβεζα και Πάτρα.

Όπως αναφέρει το meteo.gr, στις παρακάτω εικόνες αποτυπώνονται τα θερμά σημεία που ανίχνευσε το όργανο VIIRS (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite) των δορυφόρων πολικής τροχιάς SUOMI, NOAA-20 και NOAA-21 στις 03:00 τοπική ώρα Ελλάδας της 13ης Αυγούστου 2025.

