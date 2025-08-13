Φωτιά στα Συχαινά Αχαΐας - Πατέρας Γερβάσιος: «Σώθηκε από θαύμα το μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής»
Εκτός ελέγχου μαίνεται η φωτιά στα Συχαινά Αχαΐας - Τιτάνια μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά στα Συχαινά Πατρών που ξέσπασε στη θέση Αγία Παρασκευή, το βράδυ της Τρίτης 12/08/2025. Από νωρίς το πρωί της Τετάρτης στην κατάσβεση συμμετέχουν αεροσκάφη.
Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά απειλεί εργοστάσια και σπίτια που βρίσκονται στην περιοχή. Ο συγκεκριμένος οικισμός βρίσκεται λιγότερα από 10 χλμ μακριά από την Πάτρα.
