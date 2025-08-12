Δεν πίστευαν στα μάτια τους οι επιβάτες: 11χρονο οδηγούσε λεωφορείο συγκοινωνίας (vid)

Βίντεο από τη Γκόμεζ Πάλας δείχνει ένα 11χρονο παιδί να οδηγεί λεωφορείο δημόσιας συγκοινωνίας, προκαλώντας σοκ και έντονη ανησυχία.

Ένα βίντεο που έγινε viral προκαλεί σοκ στη Γκόμεζ Πάλας, στο Μεξικό καθώς δείχνει ένα 11χρονο παιδί να οδηγεί λεωφορείο δημόσιας συγκοινωνίας, με επιβάτες να μην μπορούν να πιστέψουν στα μάτια τους.

Η εικόνα που ανησυχεί: Παιδί στο τιμόνι λεωφορείου

Στις εικόνες που κατέγραψε ένας επιβάτης, το παιδί κάθεται στο τιμόνι ενός λεωφορείου της διαδρομής «Cereso» και προσπαθεί να φτάσει οριακά τα πετάλια, ενώ ταυτόχρονα προσπαθεί να κοιτά και τον δρόμο, παρά το μικρό του ύψος και την ηλικία του.

Ευτυχώς δεν υπάρχουν πληροφορίες ότι συνέβη κάποιο ατύχημα ωστόσο, η σκηνή έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους χρήστες των social media, οι οποίοι επισημαίνουν τον μεγάλο κίνδυνο που διατρέχουν οι επιβάτες αλλά και οι περαστικοί.

👦🚍 ¡Niño al volante en Durango! Un menor fue captado manejando un camión de pasajeros en Gómez Palacio, en ruta CERESO. El video ya es viral y ninguna autoridad se ha pronunciado, ¿y la seguridad de los pasajeros? 🤔 pic.twitter.com/EUofklljSi — adn40 (@adn40) August 8, 2025

Σύμφωνα με τον χρήστη που δημοσίευσε το βίντεο, ο ενήλικας οδηγός ήταν παρών, όμως δεν είναι ξεκάθαρο αν είχε την κατάλληλη επίβλεψη ή απλώς επέτρεψε στο παιδί να χειριστεί το όχημα.