Tα μηνύματα του φερόμενου βιαστή δασκάλου σε παιδιά στη Σάμο: «Έχεις πολύ όμορφες γάμπες»

Αποτροπιασμό προκαλούν τα μηνύματα του βιαστή εκπαιδευτικού στα παιδιά.

Νέα στοιχεία έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας για την υπόθεση του φερόμενου βιαστή γυμνασιάρχη στη Σάμο, που κατηγορείται για και ασέλγεια σε βάρος ανήλικων μαθητών.

Όπως μεταφέρει το Star, ο κατηγορούμενος εκπαιδευτικός, δάσκαλος χορού, έστελνε άσεμνα και χυδαία μηνύματα στα παιδιά, με τουλάχιστον 20 από τα φερόμενα θύματά του να τον έχουν καταγγείλει.

