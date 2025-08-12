Στις φλόγες η δυτική Ελλάδα: Πυρκαγιές σε Ζάκυνθο, Βόνιτσα, Πρέβεζα, Άρτα

Μάχες με τις φλόγες σε πολλαπλά μέτωπα στη δυτική Ελλάδα. «Ανεξέλεγκτη η φωτιά στη Ζάκυνθο», κάηκε σπίτι στη Βόνιτσα.

Ανεξέλεγκτη παραμένει η φωτιά στη Ζάκυνθο, σύμφωνα με τον δήμαρχο της περιοχής, την ώρα που στη Βόνιτσα υπάρχουν αναφορές για καμένη κατοικία, ενώ νέες πυρκαγιές ξέσπασαν σε περιοχές της Άρτας και της Πρέβεζας.

Παράλληλα, συνεχείς είναι οι εκκενώσεις οικισμών με μηνύματα από το 112, στην Κεφαλονιά οι δυνάμεις ενισχύθηκαν, ενώ μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και στη Φωκίδα.

