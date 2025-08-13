Αλλαγές στην κεραία θα έχει το iPhone 17 Pro

Τι αναμένουμε να φέρει το iPhone 17 Pro από πλευράς κεραίας

Η Apple αναμένεται να πραγματοποιήσει σημαντική αναδιάταξη των κεραιών στο iPhone 17 Pro, μεταφέροντάς τες γύρω από το μεγάλο πίσω camera module, το οποίο θα εκτείνεται σε όλο το πλάτος της συσκευής. Αυτή η αλλαγή στο design έχει σκοπό να βελτιώσει την ποιότητα λήψης σήματος, τόσο για δίκτυα 5G όσο και για Wi-Fi 7, μειώνοντας την παρεμβολή από τα υλικά του περιβλήματος και το κάλυμμα που συνήθως επιδεινώνει την υποδοχή σήματος όταν η συσκευή κρατιέται στο χέρι ή καλύπτεται από θήκη.

Η έμπνευση για την καινοτομία αυτή προέρχεται από τον σχεδιασμό των κεραιών του Apple Watch Ultra, όπου οι κεραίες είναι στρατηγικά ενσωματωμένες γύρω από το σώμα της συσκευής για μέγιστη απόδοση λήψης. Με τη μετακίνηση των κεραιών στο camera bump, το iPhone 17 Pro αναμένεται να έχει πιο σταθερή και ισχυρή σύνδεση, ιδίως σε πυκνοκατοικημένες περιοχές, με μειωμένη καθυστέρηση στην μετάδοση δεδομένων και καλύτερη απόκριση διαδικτύου και streaming.

Επίσης, το καθαρότερο πλαίσιο χωρίς τα γνωστά ορατά σημεία κεραιών δημιουργεί πιο κομψό αισθητικό αποτέλεσμα, ενώ ο ελεύθερος χώρος στη βάση του πλαισίου μπορεί να αξιοποιηθεί για άλλες λειτουργίες όπως το σύστημα ψύξης της συσκευής. Παρότι η φήμη αυτή προέρχεται από αξιόπιστη πηγή με προηγούμενες επιτυχημένες διαρροές, υπάρχει και μία αμφιβολία, καθώς άλλοι γνωστοί leakers εκφράζουν επιφυλάξεις για την ακρίβεια της.

Συνολικά, η αλλαγή αυτή αποτελεί μια σημαντική βελτίωση στο σχεδιασμό του iPhone 17 Pro, η οποία αντιμετωπίζει θέματα παρεμβολών και βελτιστοποιεί τις επιδόσεις της συνδεσμολογίας, υποστηρίζοντας ότι η Apple συνεχίζει να εξελίσσει τα τεχνολογικά της χαρακτηριστικά με προσοχή στην λεπτομέρεια και την απόδοση. Παράλληλα, η νέα σχεδιαστική λογική συνοδεύεται από αναβάθμιση στη κάμερα και τα εξαρτήματα, ενώ οι τιμές των νέων μοντέλων αναμένεται να είναι υψηλότερες από την προηγούμενη γενιά.