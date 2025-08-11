Τραμπ για Πούτιν και Ουκρανία: «Θα υπάρξει ανταλλαγή εδαφών, θέλω κατάπαυση του πυρός»

Ο Ντόναλντ Τραμπ αισιόδοξος για την επερχόμενη συνάντηση με Πούτιν.

Μιλώντας στον Λευκό Οίκο τα τελευταία λεπτά, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε ότι η συνάντησή του με τον Πούτιν θα είναι «μια συνάντηση διερεύνησης», αλλά πίστευε ότι ο Ρώσος πρόεδρος «θέλει να το τελειώσει».

«Θα πάω να μιλήσω με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και θα του πω ότι πρέπει να τερματίσετε αυτόν τον πόλεμο, πρέπει πάση θυσία», σημείωσε, αναφέροντας πως ελπίζει σε μια «εποικοδομητική» συζήτηση με τον Ρώσο πρόεδρο.

Διαβάστε περισσότερα στο reader.gr