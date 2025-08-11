Faberge: Πωλήθηκε ο ιστορικός οίκος έναντι $50 εκατ. - Αλλάζουν χέρια τα πολύτιμα αυγά

Ο ιστορικός οίκος Fabergé, γνωστός παγκοσμίως για τα περίτεχνα πασχαλινά αυγά του, πουλήθηκε σε έναν επενδυτή τεχνολογίας έναντι 50 εκατομμυρίων δολαρίων

Η Gemfields, μια εταιρεία εξόρυξης πολύτιμων λίθων με έδρα την Αφρική, συμφώνησε να πουλήσει τη Fabergé στην SMG Capital, μια αμερικανική επενδυτική εταιρεία που ελέγχεται από τον χρηματοδότη τεχνολογίας Σεργκέι Μοσούνοφ.

Η πώληση σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής για την Gemfields, η οποία είχε αποκτήσει τον οίκο Fabergé το 2013 για 142 εκατομμύρια δολάρια.

