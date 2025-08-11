Προσοχή στους διαρρήκτες: Αυτό είναι το νέο...παλιό κόλπο για να σας τσεκάρουν

Συμβουλές και καθημερινές προφυλάξεις ασφαλείας από την Σ.Α.Ε.Κ

Εάν βρείτε φύλλο από φυτό ανάμεσα σε κλειστή πόρτα διαμερίσματος είναι τσεκάρισμα για διάρρηξη.

Αυτό είναι το νέο...παλιό κόλπο των επιτήδειων, οι οποίοι έτσι τσεκάρουν αν λείπουν οι ιδιοκτήτες ειδικά τέτοιες μέρες που αδειάζουν οι πόλεις λόγω των διακοπών.

Κανένα σπίτι δεν μπορεί να είναι συνολικά απαραβίαστο στην απειλή των διαρρηκτών. Αλλά, ο προληπτικός προγραμματισμός και οι προφυλάξεις κοινής λογικής μπορούν να μειώσουν σημαντικά τον κίνδυνο.

