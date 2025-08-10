Ισχυρός σεισμός τώρα 6,1 Ρίχτερ στην Τουρκία: Αναφορές πως έγινε αισθητός στο Αιγαίο

Ισχυρός σεισμός τώρα στην Τουρκία. Οι αρχικές πληροφορίες κάνουν λόγο για δόνηση 6 Ρίχτερ.

Ισχυρός σεισμός τώρα στη δυτική Τουρκία, με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο να κάνει λόγο πως η δόνηση ήταν μεγέθους 6,1 Ρίχτερ, ενώ γίνεται αναφορά πως έγινε αισθητός σε νησιά του Αιγαίου.

Το επίκεντρο του ισχυρού σεισμού στην Τουρκία παρατηρείται στην επαρχία Μπαλίκεσιρ, στα δυτικά της χώρας και κοντά στη Σμύρνη, ενώ όπως ειπώθηκε έγινε αισθητός σε αρκετές περιοχές της χώρας και στο Αιγαίο.

