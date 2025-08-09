Υπάλληλος αεροδρομίου δίνει το κόλπο για να μη χάσετε ποτέ τις βαλίτσες σας
Ένας υπάλληλος αεροδρομίου εξηγεί όλες τις σωστές κινήσεις για να μην βρείτε τις βαλίτσες σας στα απολεσθέντα.
Ένας υπάλληλος του Διεθνούς Αεροδρομίου του Οντάριο, συμβουλεύει στο TikTok όλους τους ταξιδιώτες να αφαιρούν μετά από κάθε ταξίδι τα αυτοκόλλητα των πτήσεων από τις αποσκευές τους.
Η διαδικασία αυτή μειώνει κατά πολύ την πιθανότητα να τις χάσεις.
Διαβάστε περισσότερα στο reader.gr
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Μέντιουμ προειδοποιεί: Γιατί δεν πρέπει ποτέ να έχετε καθρέφτη που να κοιτάει το κρεβάτι σας
- Η τάση στο TikTok «Nicki Minaj stiletto» παίρνει επικίνδυνες διαστάσεις: Νέος τραυματισμός, αυτή τη φορά παρουσιάστριας (vid)
- Αδιανόητη κίνηση για το Anilio Park Festival: Πάνω από 30 χλμ η ουρά των αυτοκινήτων (vids)