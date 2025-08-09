Υπάλληλος αεροδρομίου δίνει το κόλπο για να μη χάσετε ποτέ τις βαλίτσες σας

Ένας υπάλληλος αεροδρομίου εξηγεί όλες τις σωστές κινήσεις για να μην βρείτε τις βαλίτσες σας στα απολεσθέντα.

Ένας υπάλληλος του Διεθνούς Αεροδρομίου του Οντάριο, συμβουλεύει στο TikTok όλους τους ταξιδιώτες να αφαιρούν μετά από κάθε ταξίδι τα αυτοκόλλητα των πτήσεων από τις αποσκευές τους.

Η διαδικασία αυτή μειώνει κατά πολύ την πιθανότητα να τις χάσεις.

Διαβάστε περισσότερα στο reader.gr