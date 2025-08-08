Πατέρας σκότωσε τη γυναίκα του, τη μητέρα και την αδελφή της μπροστά στα μάτια της 5χρονης κόρης του

Σε κατάσταση σοκ μικρή πόλη στη Φλόριντα έπειτα από τριπλή δολοφονία και αυτοκτονία που συνέβη μπροστά στα μάτια παιδιού.

Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται η κοινωνία μιας μικρής πόλης στη Φλόριντα των ΗΠΑ έπειτα από τριπλή δολοφονία που σημειώθηκε στην ήσυχη κοινότητα. Τρεις γυναίκες δολοφονήθηκαν μπροστά στα έντρομα μάτια ενός μικρού κοριτσιού 5 ετών, ενώ ο δράστης ακολούθως έβαλε τέλος στη ζωή του.

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε μέσα στο σπίτι των θυμάτων στην περιοχή Χίλιαρντ της κομητείας Νασάου.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δράστης, ο 34χρονος πατέρας του παιδιού, εισέβαλε οπλισμένος και σκότωσε τη μητέρα του μικρού κοριτσιού, τη γιαγιά της και τη θεία της.

