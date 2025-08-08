Γάζα: Ο «Παλαιστίνιος Πελέ» σκοτώθηκε σε ισραηλινή επίθεση
Ένας ποδοσφαιριστής, γνωστός ως «Παλαιστίνιος Πελέ», σκοτώθηκε σε ισραηλινή επίθεση στη νότια Γάζα, σύμφωνα με την Παλαιστινιακή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (PFA).
Η Παλαιστινιακή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (PFA) ανακοίνωσε ότι ο Σουλεϊμάν αλ-Ομπέιντ, 41 ετών, πέθανε στη Λωρίδα της Γάζας κατά τη διάρκεια ισραηλινής επίθεσης σε ανθρώπους που περίμεναν ανθρωπιστική βοήθεια.
«Κατά τη διάρκεια της μακράς καριέρας του, ο «Παλαιστίνιος Πελέ» όπως ήταν γνωστός σκόραρε περισσότερα από 100 γκολ, καθιστώντας τον ένα από τα λαμπρότερα αστέρια του παλαιστινιακού ποδοσφαίρου», ανέφερε.
Γεννημένος στη Γάζα στις 24 Μαρτίου του 1984, ο Ομπέιντ ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα με την Χανταμάτ αλ-Σάτι, ενώ αργοτερα αγωνίστηκε για την Μαρκάζ Σαμπάμπ αλ-Αμ'άρι στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, και την Gaza Sport.
Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Ο Τραμπ δίνει αμοιβή 50 εκατ. δολάρια για το «κεφάλι» του Μαδούρο: Διπλασιάστηκε το ποσό (vid)
- Η «χειρότερη μητέρα της Αυστραλίας» παίρνει αποζημίωση πάνω από ένα εκατ. ευρώ για τα 20 χρόνια που πέρασε άδικα στη φυλακή
- Καρκινοπαθής πατέρας ανακοινώνει στον γιο του πως κέρδισε πάνω από 1 εκατ. ευρώ: Στην Ελλάδα το πρώτο τους ταξίδι (vid)