Γάζα: Ο «Παλαιστίνιος Πελέ» σκοτώθηκε σε ισραηλινή επίθεση

Ένας ποδοσφαιριστής, γνωστός ως «Παλαιστίνιος Πελέ», σκοτώθηκε σε ισραηλινή επίθεση στη νότια Γάζα, σύμφωνα με την Παλαιστινιακή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (PFA).

Η Παλαιστινιακή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (PFA) ανακοίνωσε ότι ο Σουλεϊμάν αλ-Ομπέιντ, 41 ετών, πέθανε στη Λωρίδα της Γάζας κατά τη διάρκεια ισραηλινής επίθεσης σε ανθρώπους που περίμεναν ανθρωπιστική βοήθεια.

«Κατά τη διάρκεια της μακράς καριέρας του, ο «Παλαιστίνιος Πελέ» όπως ήταν γνωστός σκόραρε περισσότερα από 100 γκολ, καθιστώντας τον ένα από τα λαμπρότερα αστέρια του παλαιστινιακού ποδοσφαίρου», ανέφερε.

Γεννημένος στη Γάζα στις 24 Μαρτίου του 1984, ο Ομπέιντ ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα με την Χανταμάτ αλ-Σάτι, ενώ αργοτερα αγωνίστηκε για την Μαρκάζ Σαμπάμπ αλ-Αμ'άρι στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, και την Gaza Sport.

