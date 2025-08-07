Κίνδυνος για τοπικές θύελλες σε 5 περιοχές την Παρασκευή: Πόσο θα κρατήσουν οι θυελλώδεις άνεμοι

Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας προειδοποιεί για τον καιρό που θα φέρουν οι άνεμοι των επόμενων ημερών, καθώς τα μελτέμια του Αυγούστου, πάνω στην ώρα τους, θα δημιουργήσουν συνθήκες ακραίου κινδύνου σε πολλαπλά επίπεδα.

Ο μετεωρολόγος κάνει συγκεκριμένα λόγο για «Τοπικές θύελλες, απαγορευτικά απόπλου και υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς» που φέρνουν τα μελτέμια. Μάλιστα κατά τόπους δεν αποκλείεται αύριο (8/8) οι άνεμοι να ξεπεράσουν τα 100km/h και να δημιουργηθούν επικίνδυνα φαινόμενα.

