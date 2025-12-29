Απατεώνας με «χίλια πρόσωπα»: Πώς δρούσε ανενόχλητος 16 χρόνια και «έφαγε» 500.000 τα θύματά του

Μέχρι στιγμής εξιχνιάστηκαν 27 υποθέσεις εξαπάτησης, ενώ αναζητούνται τουλάχιστον 7 συνεργοί του.

Τέλος δόθηκε στην πολύχρονη «καριέρα» ενός απατεώνα, ο οποίος επί 16 χρόνια εξαπάτησε δεκάδες ανθρώπους σε όλη την Ελλάδα, εμφανιζόμενος με διάφορες επαγγελματικές ιδιότητες υψηλού προφίλ και διασυνδέσεων, ώστε να ρίχνει στάχτη στα μάτια των θυμάτων του.

Ο 47χρονος με τα «χίλια πρόσωπα» εμφανιζόταν στα ανυποψίαστα θύματά του από αστυνομικός της Ιντερπόλ μέχρι υπάλληλος του υπουργείου Οικονομικών, ακόμα και της Βουλής, και με το πρόσχημα των υψηλών διασυνδέσεων, δρούσε ως μεσολαβητής προκειμένου τα επίδοξα θύματά του να βγάλουν δάνεια ή να εγκριθεί κάποιο σχέδιο, ενώ στη συνέχεια έπαιρνε τα χρήματα και εξαφανιζόταν.

