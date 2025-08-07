Η αλήθεια για τους influencers του Ντουμπάι: Πώς η Γκρέις δραπέτευσε από την κόλαση του porta potty

Η σκληρή πραγματικότητα της άλλης σκοτεινής όψης του Ντουμπάι και των διάσημων porta potty πάρτι.

Η πρόσφατη ιστορία της Μαρία Κόβαλτσουκ, του μοντέλου από την Ουκρανία που βρέθηκε ετοιμοθάνατο με σοβαρά τραύματα σε δρόμο του Ντουμπάι, έφερε στην επιφάνεια μία σκοτεινή πλευρά της λαμπερής πόλης και των πάρτι γνωστών ως «porta potty»

Η Μαρία συγκλόνισε με την περιπέτειά της και γλίτωσε από θαύμα. Πλέον αναρρώνει στη Νορβηγία, καθισμένη σε αναπηρικό καροτσάκι και με πατερίτσες.

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr