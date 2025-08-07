Εταιρεία στη Γερμανία παγώνει νεκρούς για $200.000: Το πείραμα που υπόσχεται «ανάσταση» στο μέλλον

Για κάποιους, η πιθανότητα μιας δεύτερης ευκαιρίας στη ζωή αξίζει το ρίσκο και το υψηλό τίμημα.

Μια γερμανική startup εταιρεία υπόσχεται πως μπορεί «παγώσει» ανθρώπινο σώμα μετά τον θάνατο, διατηρώντας το σε υγρό άζωτο στους –196 °C, με την ελπίδα ότι η ιατρική τεχνολογία του μέλλοντος θα μπορέσει κάποτε να το επαναφέρει στη ζωή.

Το κόστος της διαδικασίας ανέρχεται στα 200.000 δολάρια, με σχεδόν 1.000 ανθρώπους να έχουν ήδη εγγραφεί στο πρόγραμμα. Πολλοί από αυτούς, μάλιστα, χρησιμοποιούν ασφάλεια ζωής για να καλύψουν το ποσό.

