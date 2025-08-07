Η χώρα που ανταγωνίζεται τα κέρδη της Ελλάδας ανοιχτά: Λένε πως έχουν το καλύτερο λάδι
Η περιοχή φημίζεται για τα ελαιόδεντρα ηλικίας άνω των 500 ετών.
«Η Τουρκία και τα ''αθάνατα'' ελαιόδεντρά της παράγουν μερικά από τα καλύτερα ελαιόλαδα παγκοσμίως», είναι ο τίτλος ρεπορτάζ του CCN που αναδεικνύει την φημισμένη περιοχή για τους ελαιώνες της.
Οι ελαιώνες της περιοχής Αϊβαλίκ (Ayvalık) στην Τουρκία παράγουν μερικά από τα καλύτερα ελαιόλαδα στον κόσμο, χάρη στην πλούσια ιστορία, τις παραδοσιακές μεθόδους καλλιέργειας και την εξαιρετική ποιότητα των προϊόντων τους σύμφωνα με τους παραγωγούς.
