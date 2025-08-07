Τι συμβαίνει όταν πας για ύπνο νωρίς το βράδυ: Μεγάλη έρευνα σε 20.000 ενήλικες δίνει την απάντηση

Ίσως τελικά το «να κοιμάσαι νωρίς» δεν είναι απλώς συνήθεια – είναι στρατηγική υγείας.

Για χρόνια ακούγαμε ότι «τίποτα καλό δεν συμβαίνει μετά τα μεσάνυχτα». Κι όμως, αρκετοί από εμάς έχουμε ζήσει τις πιο αυθεντικές στιγμές μας τις πρώτες πρωινές ώρες — είτε πρόκειται για πάρτι, είτε για μια αυθόρμητη βόλτα ή ακόμα και για τρέξιμο πριν ξυπνήσει η πόλη.

Ωστόσο, σύμφωνα με μια νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), το να πηγαίνουμε για ύπνο νωρίς μπορεί να έχει πολύ πιο σημαντικά οφέλη απ’ ό,τι φανταζόμασταν — και ειδικά για τη σωματική μας υγεία.

