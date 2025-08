Ρωσίδες infuencers συνελήφθησαν επειδή ανέβασαν βίντεο στο TikTok μπροστά σε φλεγόμενο διυλιστήριο μετά από ουκρανικό «χτύπημα» (vid)

Σε μπελάδες μπήκαν δύο νεαρές infuencers στη Ρωσία όταν αποφάσισαν να ανεβάσουν ένα βίντεο μπροστά από φλεγόμενο διυλιστήριο μετά από ουκρανική επίθεση με drones.

Δυο νεαρές influencers στη Ρωσία συνελήφθησαν από τις αρχές της χώρας, μετά την απόφαση τους να βγάλουν ένα βίντεο και να το ανεβάσουν στο TikTok.

Μόνο που δεν ήταν ένα οποιοδήποτε βίντεο, αφού οι 21χρονη Darya και η 19χρονη Karina πόζαραν στον φακό μπροστά από ένα φλεγόμενο διυλιστήριο που χτυπήθηκε μετά από ουκρανική επίθεση με drones.

Two women, identified as 21-year-old Darya and 19-year-old Karina, alongside an unidentified male, have been arrested after filming a social media video earlier today in front of a burning oil depot in Adler, Southwestern Russia, which was targeted last night in a large-scale… pic.twitter.com/R8xr0xyqdu