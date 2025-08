Η πιο επικίνδυνη για πνιγμό νερουτσουλήρθα στον κόσμο: Τέσταραν την αναπνοή σου πριν μπεις (vid)

Μια νεροτσουλήθρα η οποία λειτούργησε για αρκετά χρόνια άφησε τη δική της εποχή, λόγω της επικινδυνότητάς της.

Οι νεροτσουλήθρες αποτελούν ένα από τα αγαπημένα καλοκαιρινά παιχνίδια των παιδιών, ωστόσο θέλουν προσοχή καθώς μπορούν να αποδειχθούν επικίνδυνες για τη σωματική ακεραιότητα.

Μια τέτοια νεροτσουλήθρα άφησε το στίγμα της για περίπου 20 χρόνια και λειτουργούσε στο πάρκο ψυχαγωγίας Duinrell στην Ολλανδία από το 1994 έως το 2010. Είναι γνωστή και ως Fly Over και πρόκειται για υποβρύχια τσουλήθρα.

Η διαφοροποίηση με τις κοινές τσουλήθρες είναι ότι η συγκεκριμένη που έγραψε την δική της ιστορία, ήταν υποβρύχια. Η διαδρομή ήταν εντελώς γεμάτη με νερό και δεν υπήρχε καθόλου αέρας μέσα στον σωλήνα.

Οι επιβάτες καταδύονταν αρχικά και στη συνέχεια έπρεπε να κάνουν μέσα στο νερό μια διαδρομή όπου η δύναμη της βαρύτητας τους ωθούσε σε μια ανοιχτή πισίνα. Η διαδρομή είχε διάρκεια 15-20 δευτερόλεπτα, που σημαίνει ότι έπρεπε σε αυτό το διάστημα να κρατήσεις την αναπνοή σου μέσα στο νερό.

Μάλιστα, οι υπεύθυνοι του θαλάσσιου πάρκου τέσταραν πρώτα τους λουόμενους πριν τους αφήσουν να μπουν την υποβρύχια νεροτσουλήθρα. Συγκεκριμένα τους έβαζαν να κρατήσουν για 10 δευτερόλεπτα την αναπνοή τους για να βεβαιωθούν ότι μπορούν να ανταπεξέλθουν στην δοκιμασία και να ολοκληρώσουν με ασφάλεια την διαδρομή.

