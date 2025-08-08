Με τη βοήθεια της ΑΙ θα προσπαθεί η Google να ανιχνεύσει ανήλικους που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της

Η ΑΙ στην υπηρεσία της Google.

Η Google εισάγει ένα νέο σύστημα για την εκτίμηση της ηλικίας χρηστών χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη (AI-age estimation), με κύριο στόχο τον εντοπισμό λογαριασμών κάτω των 18 ετών και την επιβολή κατάλληλων περιορισμών, κυρίως σε υπηρεσίες όπως το YouTube, αλλά και σε όλο το οικοσύστημά της.

Η τεχνολογία βασίζεται στην ανάλυση διαφόρων σημάτων -όπως το ιστορικό αναζήτησης, τη δραστηριότητα βίντεο, και τη διάρκεια ύπαρξης του λογαριασμού- ώστε να προσδιορίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια την ηλικία, ακόμα και όταν δεν αναγράφεται σωστά κατά την εγγραφή του χρήστη. Αν η Google εντοπίσει ότι ένας λογαριασμός πιθανόν ανήκει σε ανήλικο, θα επιβάλλει αυτόματα αυστηρότερους περιορισμούς ασφαλείας: ενισχυμένο φίλτρο SafeSearch, περιορισμένη πρόσβαση σε ορισμένο περιεχόμενο, θυμητικά προστασίας προσωπικών δεδομένων, περιορισμό στις διαφημίσεις και ειδικές ρυθμίσεις για uploads και notifications.

Οι χρήστες θα ενημερώνονται και θα μπορούν να επαληθεύσουν την ηλικία τους χρησιμοποιώντας selfie, πιστωτική κάρτα ή επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης, αν θεωρούν πως η εκτίμηση είναι λανθασμένη. Η νέα λειτουργία τίθεται σε ισχύ πρώτα στις ΗΠΑ, με στόχο τη σταδιακή επέκταση και σε άλλες χώρες τους επόμενους μήνες, καθώς μεγαλώνει η πίεση από τις Αρχές και τη νομοθεσία για εντατικότερη online προστασία ανηλίκων. Αντίστοιχες πρωτοβουλίες εφαρμόζονται ήδη και από άλλες πλατφόρμες όπως το Instagram και το TikTok.