Τέλος ένα σημαντικό χαρακτηριστικό του Dropbox

Το Dropbox εγκαταλείπει μια σημαντική του υπηρεσία

Το Dropbox ανακοίνωσε ότι διακόπτει οριστικά τη λειτουργία του διαχειριστή κωδικών Dropbox Passwords, με πλήρη κατάργηση της υπηρεσίας στις 28 Οκτωβρίου 2025. Το κλείσιμο θα γίνει σταδιακά. Από 28 Αυγούστου 2025, η εφαρμογή για κινητά και το browser extension θα λειτουργούν μόνο για προβολή (view-only).

Δεν θα μπορείτε να προσθέτετε ή να επεξεργάζεστε νέες καταχωρήσεις και η λειτουργία αυτόματης συμπλήρωσης (autofill) θα απενεργοποιηθεί. Στις 11 Σεπτεμβρίου 2025, η εφαρμογή για κινητά σταματά να λειτουργεί – η πρόσβαση θα είναι δυνατή μόνο μέσω του browser extension. Στις 28 Οκτωβρίου 2025, η υπηρεσία τερματίζεται πλήρως και όλα τα δεδομένα σας (κωδικοί, usernames, στοιχεία πληρωμών) διαγράφονται μόνιμα και με ασφάλεια από τους servers της Dropbox. Από το σημείο αυτό, δεν θα μπορείτε να ανακτήσετε τα δεδομένα σας.

Η εταιρεία συνιστά στους χρήστες να εξάγουν άμεσα τους αποθηκευμένους κωδικούς τους σε άλλη λύση διαχείρισης κωδικών, προτείνοντας κυρίως το 1Password, και παρέχει σχετικές οδηγίες για την εξαγωγή και τη μεταφορά των δεδομένων. Ο λόγος που επικαλείται η εταιρεία για το κλείσιμο είναι η «επικέντρωση στην ενδυνάμωση άλλων βασικών λειτουργιών του προϊόντος».

Το Dropbox Passwords είχε κυκλοφορήσει το 2020, αλλά αντιμετώπισε σκληρό ανταγωνισμό από άλλες καθιερωμένες υπηρεσίες όπως 1Password, LastPass και τις ενσωματωμένες λύσεις των Apple και Google.