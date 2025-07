Κάποιος πιάστηκε να κυκλοφορεί με το iPhone 17 Pro στα χέρια (pics)

Το iPhone 17 Pro εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε κοινή θέα

Σπάνιες είναι οι φορές που μπορούμε να δούμε ένα ακυκλοφόρητο iPhone πριν τη μεγάλη επίσημη παρουσίασή του, όμως αυτή την εβδομάδα, ο φακός εντόπισε κάτι που φέρεται να είναι το iPhone 17 Pro να κάνει… βόλτα σε δημόσιο χώρο, με τις φωτογραφίες έχουν ήδη ξεσηκώσει τη συζήτηση παγκοσμίως.

Ο γνωστός χρήστης του X/Twitter @Skyfops δημοσίευσε δύο εικόνες από την Union Square στο San Francisco, όπου φαίνεται ένας άνδρας να κρατά δύο iPhones: ένα που πιστεύεται πως είναι το iPhone 16 Pro χωρίς θήκη (με τον χαρακτηριστικό data matrix code που σηματοδοτεί «δοκιμαστική» συσκευή Apple) και ένα νέο μοντέλο με παχιά μαύρη προστατευτική θήκη που καλύπτει το design του - πιθανότατα το φημολογούμενο iPhone 17 Pro.

Η προσοχή επικεντρώνεται στη δεύτερη συσκευή, που αποκαλύπτει με διακριτικό τρόπο τις αλλαγές στο camera island: το LED φλας και ο αισθητήρας LiDAR φαίνεται να έχουν μετακινηθεί στη γωνία, επιβεβαιώνοντας τις φήμες για ριζικά επανασχεδιασμένο module κάμερας που «καταλαμβάνει» ολόκληρο το πλάτος της πλάτης.

Οι εικόνες ταιριάζουν με τα renders που είχαν εμφανιστεί προηγουμένως και ακόμα και ο Mark Gurman του Bloomberg χαρακτήρισε το leak ως «αληθοφανές» - ανεβάζοντας την αξιοπιστία πως βλέπουμε όντως το iPhone 17 Pro εξωτερικά, έστω κι αν το design καλύπτεται επιμελώς. Εάν επιβεβαιωθεί, το νέο camera island δεν αποτελεί μονάχα αισθητική αλλαγή, αλλά μάλλον και λειτουργική αναβάθμιση, με νέες τοποθετήσεις για τον LED και το LiDAR που ίσως μεταφράζονται σε καλύτερες φωτογραφικές και AR δυνατότητες.

I just spotted a test development iPhone in the wild pic.twitter.com/iS3PtKWqxJ