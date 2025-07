Ο θρύλος Ozzy Osbourne πέρασε στο πάνθεον της μουσικής ιστορίας, καθώς απεβίωσε σε ηλικία 78 ετών. Ένα περιστατικό που έγινε το 1982 και θα τον ακολουθεί αιώνια είναι με μία νυχτερίδα επί σκηνής.

Ο Ozzy Osbourne έφυγε από τη ζωή στα 76 του χρόνια, αφήνοντας πίσω του έναν μύθο γεμάτο ακραίες στιγμές, σκληρές μελωδίες και σουρεαλιστικά περιστατικά.

Ήταν ο άνθρωπος που μετέτρεψε το σκοτάδι σε σκηνικό, το σοκ σε τέχνη, και που τα όρια ανάμεσα στον ρόλο και την πραγματικότητα θόλωσαν ανεπανόρθωτα. Αν υπάρχει ένα περιστατικό που συμπυκνώνει όλη του τη θρυλική τρέλα, αυτό είναι το βράδυ που αποκεφάλισε μια νυχτερίδα ζωντανή επί σκηνής.

Ήταν 20 Ιανουαρίου 1982 σε μια συναυλία στο Des Moines στην Αϊοβα των ΗΠΑ. Τότε ήταν που ο εμβληματικός τραγουδιστής δάγκωσε και αποκεφάλισε μια νυχτερίδα.

Όλα ξεκίνησαν όταν κάποιος από το κοινό πέταξε στη σκηνή μια νυχτερίδα. Ο Ozzy που θεώρησε ότι ήταν πλαστική, την έπιασε, την έβαλε στο στόμα του και της δάγκωσε τον λαιμό. Πολλοί ισχυρίστηκαν ότι ήταν νεκρή, ανάμεσα σε αυτούς και ο άνθρωπος που υποστήριξε ότι την πέταξε στη σκηνή, όμως ο Ozzy τους διέψευσε.

Ο ίδιος είχε πει ότι η νυχτερίδα του ανταπέδωσε το δάγκωμα, με αποτέλεσμα μετά το τέλος της συναυλίας να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για να ένεση λύσσας. Μάλιστα, το πρόβλημα του Ozzy ήταν κυρίως οι ερωτήσεις του τύπου «γιατί το έκανες;», «τι γεύση είχε;» λέγοντας ότι «μετά το τέλος της ζωής μου θα με ξέθαβαν για να μου κάνουν τις ίδιες ερωτήσεις».

Στην αυτοβιογραφία του ο Ozzy υπήρξε περισσότερο επεξηγηματικός και παραστατικός αναφέροντας: «Αμέσως… κατάλαβα ότι κάτι είχε πάει λάθος. Πολύ λάθος. Καταρχάς, το στόμα μου γέμισε αμέσως με αυτό το ζεστό, γλιτσερό υγρό, που μου άφησε τη χειρότερη γεύση που μπορείτε να φανταστείτε. Μπορούσα να το νιώσω να μου λερώνει τα δόντια και να τρέχει στο πιγούνι μου. Και μετά το κεφάλι στο στόμα μου τινάχτηκε».

Το 2019 ο Ozzy αποφάσισε να εκμεταλλευτεί εμπορικά αυτή την θρυλική ιστορία, κυκλοφορώντας νυχτερίδα-παιχνίδι με αποσπώμενο κεφάλι. Το συγκεκριμένο παιχνίδι εξαντλήθηκε μέσα σε λίγες ώρες...

