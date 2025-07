To… παράνομο ζευγάρι που εκτέθηκε στη συναυλία των Coldplay έγινε videogame! (vid)

Κι όμως, το πρόσφατο περιστατικό με το ζευγάρι της συναυλίας των Coldplay έγινε videogame!

Σε συναυλία των Coldplay στο Foxborough της Μασαχουσέτης, ένα ζευγάρι έγινε απρόσμενα το κέντρο της διαδικτυακής προσοχής. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η κάμερα της αρένας («kiss cam») τους εστίασε ενώ απολάμβαναν τη μουσική. Μόλις συνειδητοποίησαν πως προβάλλονται στη γιγαντοοθόνη, αποτραβήχτηκαν άμεσα: η γυναίκα κάλυψε το πρόσωπό της, ενώ ο άνδρας προσπάθησε να βγει από το κάδρο.

Η σκηνή αυτή, συνοδευόμενη από την ατάκα του τραγουδιστή Κρις Μάρτιν ("Either they’re having an affair or they’re just very shy"), δημοσιεύτηκε στη συνέχεια στο TikTok και ξεπέρασε τα 92 εκατ. προβολές. Οι διαδικτυακοί «ντετέκτιβ» εντόπισαν το ζευγάρι ως τον Andy Byron (CEO της startup Astrer) και την Kristinot (chief people officer της εταιρείας). Ο Byron είναι παντρεμένος, αλλά όχι με την Kristinot, ενώ η ίδια εργάζεται ως υπάλληλός του.

Η εταιρεία Astrer ξεκίνησε επίσημη έρευνα για το περιστατικό και ο Byron τέθηκε σε διαθεσιμότητα. Η περίπτωση αναδεικνύει τους κινδύνους της δημόσιας έκθεσης και το πώς εύκολα προσωπικά γεγονότα μετατρέπονται σε ψηφιακό «δράμα» και meme.

Το viral αυτό στιγμιότυπο ενέπνευσε τον δημιουργό Jonathan Mann να προγραμματίσει το ρετρό βιντεοπαιχνίδι «Coldplay Canoodlers.» Πρόκειται για point-and-click παιχνίδι, όπου ο παίκτης παίζει τον ρόλο του χειριστή κάμερας και αναζητά το «δύσκολο» ζευγάρι μέσα στο πλήθος. Κάθε φορά που εντοπίζει το ζευγάρι συγκεντρώνει πόντους. Το video game παραπέμπει αισθητικά στην εποχή των 16-bit παιχνιδιών.

Ο Mann, διάσημος ως «Song a Day Guy» στο YouTube (δημιουργεί και ανεβάζει κάθε μέρα καινούριο τραγούδι επί 17 χρόνια), σχεδίασε το παιχνίδι ακολουθώντας τη μέθοδο του «vibe coding» - ένας όρος που περιγράφει δημιουργικό προγραμματισμό βασισμένο στην έμπνευση και στο ένστικτο, αντί για αυστηρούς τεχνικούς κανόνες. Για το καλλιτεχνικό ύφος του παιχνιδιού, αντλούσε έμπνευση από AI εργαλεία όπως το ChatGPT και δημιούργησε τα γραφικά του game μέσω προτροπών και σχεδίων.

i vibe coded a little game called Coldplay Canoodlers



you're the camera operator and you have to find the CEO and HR lady canoodling



10 points every time you find them



link pic.twitter.com/aA6e1R5aGJ — 17 years of song a day (@songadaymann) July 18, 2025

Η ιστορία του «Coldplay Kiss Cam Couple» δείχνει πόσο γρήγορα απλά καθημερινά στιγμιότυπα μπορούν να φτάσουν σε παγκόσμια αναγνωρισιμότητα — να γεννήσουν memes, μιμήσεις, συζητήσεις, ακόμα και βιντεοπαιχνίδια που τεκμηριώνουν σχεδόν σε πραγματικό χρόνο τον παλμό της διαδικτυακής κουλτούρας.