Η πριγκίπισσα της pοp στην Πλατεία Νερού: Eίδαμε την Κάιλι Μινόγκ στην πιο λαμπερή της στιγμή

Χθες το βράδυ, η Αθήνα θυμήθηκε πώς είναι να χορεύεις με την ψυχή σου. Η Κάιλι Μινόγκ έφερε την Tension Tour στη χώρα μας, και η Πλατεία Νερού μεταμορφώθηκε σε μια pop όαση. Ήμασταν και εμείς εκεί. Είδαμε την πριγκίπισσα της pop να εμφανίζεται στη σκηνή με μια ενέργεια που μας πλημμύριζε.

Η Κάιλι Μινόγκ ήταν αυτό που περιμέναμε: Λαμπερή, επαγγελματίας, αλλά ποτέ απόμακρη. Μιλούσε συνεχώς στο κοινό (φυσικά μίλησε και στα ελληνικά), μοίρασε τριαντάφυλλα στους θαυμαστές της – η Κωνσταντίνα από το κοινό πήρε το τελευταίο, ενώ το χαμόγελό της δεν έσβησε λεπτό. Χιλιάδες φωνές ενώθηκαν σε τραγούδια όπως το «Can’t Get You Out of My Head», το «Spinning Around», αλλά και το «Slow».

