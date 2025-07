Η Κύπρος φέρνει τον Κέβιν Σπέισι για συναυλία: Η «τσιμπημένη» τιμή του εισιτηρίου

Στην Κύπρο για μια παράσταση με τραγούδια και ιστορίες θα βρεθεί ο Κέβιν Σπέισι, ο οποίος τα τελευταία χρόνια απασχόλησε για σεξουαλικά σκάνδαλα.

Ο δις βραβευμένος με Όσκαρ Αμερικανός ηθοποιός Κέβιν Σπέισι θα βρεθεί στην Κύπρο στις 15 Νοεμβρίου 2025 για μια παράσταση στη Λεμεσό, με μουσική, αναμνήσεις και θεατρικότητα.

Ο ηθοποιός παρουσιάζει την παράσταση «Kevin Spacey: Songs & Stories» στο Grand Ballroom του Parklane, a Luxury Collection Resort. Η παράσταση θα έχει διάρκεια 1,5 ώρα και έχει γίνει ήδη sold out, παρότι τα εισιτήρια κοστίζουν 250 ευρώ .

Τα εισιτήρια της ζώνης Exclusive VIP περιλαμβάνουν 30λεπτη φωτογράφιση με τον ηθοποιό στην αίθουσα Meet & Greet μετά την παράσταση, ένα μπουκάλι σαμπάνια για κάθε τραπέζι και μια πιατέλα φρούτων. Τα εισιτήρια των ζωνών VIP, Platinum, Gold, Silver περιλαμβάνουν ένα μπουκάλι προσέκο για κάθε τραπέζι.

Ανάμεσα στα τραγούδια, ο Κέβιν Σπέισι θα μοιραστεί προσωπικές ιστορίες από τη ζωή του στον κινηματογράφο, το θέατρο και όχι μόνο.

Οι καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση

Τον Οκτώβριο του 2017, ο ηθοποιός Άντονι Ραπ κατηγόρησε τον Κέβιν Σπέισι ότι τον είχε παρενοχλήσει σεξουαλικά το 1986, σε ηλικία 14 χρονών, υπό την επήρεια αλκοόλ. Απαντώντας, ο Σπέισι είπε ότι δεν θυμάται το περιστατικό, αλλά αν όντως συμπεριφέρθηκε έτσι, του οφείλει την πιο ειλικρινή του συγγνώμη για αυτό που ήταν «μια εξαιρετικά απρεπής συμπεριφορά μεθυσμένου γέρου μπεκρή» και λυπάται για τα συναισθήματα που ένιωθε ο Ραπ όλα αυτά τα χρόνια. Η συγκεκριμένη υπόθεση ήρθε στο φως της δημοσιότητας στα τέλη Οκτωβρίου του 2017, στις αρχές του κινήματος #MeToo, με τον καταιγισμό αποκαλύψεων για σεξουαλικές επιθέσεις στον χώρο του θεάματος.

Ακολούθησε η αναφορά και άλλων παρόμοιων περιστατικών παρενόχλησης, μεταξύ των οποίων αυτών της δημοσιογράφου Χέδερ Ούνρου, του σκηνοθέτη Τόνι Μοντάνα, του ηθοποιού Ρομπέρτο Καβάζος και οκτώ ατόμων από το επιτελείο της σειράς House of Cards. Η εφημερίδα The Guardian ανέφερε ότι έχει έρθει σε επαφή με «έναν αριθμό ανθρώπων» οι οποίοι εργάζονταν στο Ολντ Βικ, όπου ο Σπέισι ήταν καλλιτεχνικός σκηνοθέτης για 11 χρόνια και συμπέρανε ότι «έβαζε χέρι και συμπεριφερόταν με απρεπή τρόπο σε νεαρούς άντρες εκείνη την περίοδο».

Η απόλυση από το Netflix

Λόγω των κατηγοριών εναντίον του, το Netflix τον απέλυσε από τη σειρά House of Cards-παρότι γνώριζε τεράστια επιτυχία εκείνη την εποχή- και σταμάτησε την παραγωγή της ταινίας Gore, στην οποία ήταν πρωταγωνιστής και παραγωγός. Η International Academy of Television Arts and Sciences αποφάσισε ότι, λόγω των πρόσφατων γεγονότων, δεν θα τιμήσει τον Σπέισι με το βραβείο International Emmy Founders Award 2017.

Η αθώωση από δικαστήριο στη Βρετανία

Τον Ιούλιο του 2023, δικαστήριο στη Βρετανία αθώωσε τον Αμερικανό ηθοποιό για τις κατηγορίες σεξουαλικών επιθέσεων που αντιμετώπιζε. Ειδικότερα, ο Κέβιν Σπέισι αντιμετώπιζε εννέα κατηγορίες για σεξουαλικά αδικήματα που σχετίζονται με περιστατικά που καταγγέλθηκαν από τέσσερις άνδρες, και φέρεται να έλαβαν χώρα την περίοδο 2001-2013.

Ο Σπέισι όταν άκουσε τον πρόεδρο να λέει εννέα φορές «αθώος», ξέσπασε σε κλάματα. Υποστήριζε την αθωότητά του καθ’ όλη τη διάρκεια της δίκης. Περιέγραψε δύο από τις σεξουαλικές συνευρέσεις ως συναινετικές, μια τρίτη ως «αδέξια πάσα» για την οποία προσπάθησε αργότερα να ζητήσει συγγνώμη και αρνήθηκε πλήρως την τέταρτη. Παρόλα αυτά, ο εισαγγελέας αποκάλεσε τον Σπέισι «σεξουαλικό νταή που εκμεταλλεύτηκε τη δύναμή του για να παίρνει ό,τι ήθελε όταν το ήθελε».

