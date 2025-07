Η πρόταση γάμου στην Τζαμάικα που κατέληξε σε βουτιά: Έπεσε στα γόνατα και μετά στον καταρράκτη (vid)

Πρόταση γάμου σε καταρράκτη δεν κατέληξε ιδανικά, αφού πριν η κοπέλα απαντήσει, το αγόρι παρασύρθηκε απ' τα ορμητικά νερά.

Όλο και περισσότεροι επιλέγουν εντυπωσιακές τοποθεσίες και ιδιαίτερες συνθήκες για να κάνουν πρόταση γάμου, επιδιώκοντας στιγμές που θα μείνουν αξέχαστες. Ένας άνδρας θέλησε να ζήσει κάτι τέτοιο και αποφάσισε να γονατίσει μπροστά στη σύντροφό του στην κορυφή του καταρράκτη Dunn’s River Falls στη Τζαμάικα.

Ωστόσο, η μεγάλη του στιγμή δεν πήγε όπως την είχε φανταστεί, αφού τη στιγμή που γονάτισε και πήγε να ζητήσει απ' την κοπέλα του να τον παντρευτεί, έχασε την ισορροπία του και έπεσε από τον καταρράκτη, μπροστά στα έκπληκτα μάτια της συντρόφου του.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που έγινε αμέσως viral στα social media. Ο άνδρας φαίνεται να καθοδηγεί τη σύντροφό του στην κορυφή του καταρράκτη, να της δείχνει το δαχτυλίδι και να γονατίζει. Εκείνη αντιδρά έκπληκτη και συγκινημένη, όμως η σκηνή ανατρέπεται όταν ο άνδρας γλιστράει από τον βρεγμένο και βραχώδη σχηματισμό, καταλήγοντας στο νερό. Ευτυχώς, σύμφωνα με τις αναφορές, ο άνδρας δεν τραυματίστηκε σοβαρά και ανασύρθηκε σώος.

A dude pops the question to his girl in a crazy dangerous spot...🥺 💔 pic.twitter.com/Gzdxfza5hD