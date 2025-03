Αυτή την πρόταση γάμου δεν θα την ξαναδείς: Διαδηλωτής «ζήτησε» την αγαπημένη του μπροστά στις ασπίδες των αστυνομικών (vid)

Το βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου από μια διαφορετική πρόταση γάμου στην Κωνσταντινούπολη.

Δύο νεαρά παιδιά στην Τουρκία κατάφεραν να γίνουν viral αφού το αγόρι ζήτησε την αγαπημένη του σε γάμο εν μέσω επεισοδιών στην Κωνσταντινούπολη και μπροστά από τις ασπίδες των αστυνομικών.

Η Τουρκία «φλέγεται» μετά από τα νέα επεισόδια και των διαδηλώσεων κατά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και υπέρ του φυλακισμένου δημάρχου Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου.

Οι διαδηλωτές φορώντας μαντήλια στο πρόσωπο για να γλιτώσουν από τα χημικά που ρίχνουν οι αστυνομικοί γα να «σπάσουν» το φράγμα τους, ζητάνε την αποφυλάκιση του Ιμάμογλου.

Μια στιγμή που συγκίνησε όλο το διαδίκτυο ήταν όταν ένας διαδηλωτής έκανε πρόταση γάμου στην αγαπημένη του, μπροστά από τις ασπίδες των αστυνομικών την στιγμή των επεισοδίων.

Η γυναίκα δέχθηκε την πρόταση ενώ οι φωτογραφίες και τα βίντεο από αυτή την ιδιαίτερη στιγμή δεν έλειψαν.

Turkish romance: in Istanbul, an anti-Erdoğan protester proposes to his girlfriend in front of a police cordon. pic.twitter.com/8g53WHNqjU