Ο Ζλάταν Ιμπραίμοβιτς στο εξώφυλλο του EA Sports FC 26! (pic)

Ο Ιμπραίμοβιτς θα κοσμεί το εξώφυλλο του φετινού EA Sports FC 26

Η EA Sports ετοιμάζεται για τη μεγάλη παρουσίαση του πολύ-αναμενόμενου ποδοσφαιρικού videogame EA Sports FC 26 στις 16 Ιουλίου 2025. Μαζί με αυτήν την ανακοίνωση, αποκαλύφθηκε πως ο Ζλάταν Ιμπραίμοβιτς θα κοσμεί το εξώφυλλο της Ultimate Edition του φετινού τίτλου, σηματοδοτώντας μια εντυπωσιακή επιστροφή και συμφιλίωση ανάμεσα στον Σουηδό θρύλο και την εταιρεία.

O Ζλάταν Ιμπραίμοβιτς, ένας από τους πιο εμβληματικούς ποδοσφαιριστές της τελευταίας 20ετίας, επέστρεψε στην "οικογένεια" της ΕΑ, μετά από μια περίοδο δημόσιας διαμάχης για τα δικαιώματα της εικόνας του. Το εξώφυλλο της Ultimate Edition είναι μια αναπαράσταση μιας διάσημης παιδικής του φωτογραφίας, όπου ο νεαρός Ζλάταν θαυμάζει τον Ronaldo Nazário· αυτή τη φορά, η σκηνή αναβιώνει με τον ώριμο Ζλάταν να περιβάλλεται από αναμνηστικά της λαμπρής καριέρας του.

Το εξώφυλλο κρύβει αρκετά "Easter eggs", καθώς εμφανίζονται αντικείμενα και αναφορές σε σημαντικές στιγμές της καριέρας του, όπως φανέλες από τις προηγούμενες ομάδες του (Ajax, PSG, Malmö, LA Galaxy), φωτογραφίες από τις παιδικές του φιλοδοξίες, και ένα βιβλίο για τον ήρωά του, Ronaldo.

You asked. Zlatan is back.



Presenting your #FC26 Ultimate Edition Cover. See the full reveal July 16: https://t.co/5s9nHPPxcw pic.twitter.com/BsoYcqY7Vr