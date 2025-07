Το PlayStation χαρίζει το Cyberpunk 2077!

Δείτε τα δωρεάν παιχνίδια του PlayStation για τον Ιούλιο

Ο Ιούλιος φέρνει ένα από τα πιο δυνατά line-ups για τους συνδρομητές των PlayStation Plus Extra και Premium, με δέκα νέα παιχνίδια να προστίθενται στη συλλογή, καλύπτοντας μια ευρεία γκάμα ειδών και προσφέροντας επιλογές για κάθε γούστο. Η φετινή ανανέωση συμπίπτει και με τον εορτασμό της 15ης επετείου της υπηρεσίας, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη βιβλιοθήκη των διαθέσιμων τίτλων.

Νέες Προσθήκες στο Game Catalog (Extra & Premium)

• Cyberpunk 2077 (PS5, PS4) – Διαθέσιμο από 9 Ιουλίου: Το πολυσυζητημένο RPG της CD Projekt RED κάνει την είσοδό του στο PlayStation Plus, δίνοντας στους παίκτες την ευκαιρία να εξερευνήσουν τη Night City ως ο μισθοφόρος V, με πλήρη ελευθερία επιλογών και εξέλιξης.

• Abiotic Factor (PS5) – Διαθέσιμο από 22 Ιουλίου: Ένα co-op survival παιχνίδι με επιστημονική θεματολογία, όπου έως έξι παίκτες συνεργάζονται σε ένα υπόγειο εργαστήριο γεμάτο παραφυσικά φαινόμενα και κινδύνους.

• Banishers: Ghosts of New Eden (PS5): Μια ατμοσφαιρική action RPG περιπέτεια με έντονο αφηγηματικό χαρακτήρα, που διαδραματίζεται στη Νέα Αγγλία του 17ου αιώνα, με πρωταγωνιστές δύο κυνηγούς φαντασμάτων.

• Bluey: The Videogame (PS5, PS4): Οικογενειακό platformer βασισμένο στη δημοφιλή παιδική σειρά, ιδανικό για μικρούς και μεγάλους.

• Planet Zoo (PS5): Το επιτυχημένο simulation για τη δημιουργία και διαχείριση ζωολογικών κήπων, τώρα και στις κονσόλες PlayStation.

• Risk of Rain 2 (PS5, PS4): Ένα γρήγορο roguelike shooter με co-op δυνατότητες, άπειρη κλιμάκωση δυσκολίας και έντονη δράση.

• Tropico 6 (PS5, PS4): Η γνωστή σειρά στρατηγικής επιστρέφει, προσφέροντας τη δυνατότητα να γίνετε ο “El Presidente” ενός νησιωτικού κράτους.

• New World: Aeternum (PS5): Ένα action RPG MMO που μεταφέρει τους παίκτες σε ένα μυστηριώδες νησί γεμάτο ευκαιρίες και κινδύνους.

Classics Catalog (Premium)

Για τους συνδρομητές του PlayStation Plus Premium, προστίθενται δύο κλασικοί τίτλοι από την εποχή του PS1:

• Twisted Metal 3 (PS5, PS4): Το εμβληματικό vehicular combat παιχνίδι επιστρέφει με βελτιωμένα γραφικά και σύγχρονες λειτουργίες.

• Twisted Metal 4 (PS5, PS4): Συνεχίζει την παράδοση της σειράς με ακόμη πιο τρελές μάχες και χαρακτήρες.

Τα περισσότερα παιχνίδια θα είναι διαθέσιμα από 15 Ιουλίου 2025. Εξαίρεση αποτελεί το Abiotic Factor, που κυκλοφορεί στις 22 Ιουλίου, ενώ το Cyberpunk 2077 είναι ήδη διαθέσιμο από τις 9 Ιουλίου. Οι συνδρομητές θα έχουν επίσης πρόσβαση σε εκπτώσεις, όπως 30% στο expansion “Phantom Liberty” του Cyberpunk 2077 έως τις 23 Ιουλίου.

Η φετινή ανανέωση του PlayStation Plus Extra και Premium για τον Ιούλιο προσφέρει μια εξαιρετική ισορροπία μεταξύ νέων, μεγάλων τίτλων και αγαπημένων κλασικών, καλύπτοντας τις ανάγκες τόσο των σύγχρονων όσο και των νοσταλγικών παικτών.