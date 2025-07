To PlayStation παρουσίασε έναν εναλλακτικό τρόπο για να απολαύσετε το The Last of Us: Part II Remastered

Μπορείτε να παίξετε διαφορετικά το The Last of Us: Part II Remastered

Η Naughty Dog κυκλοφόρησε μια σημαντική δωρεάν ενημέρωση για το The Last of Us Part II Remastered, προσφέροντας στους παίκτες έναν εντελώς νέο τρόπο να βιώσουν την ιστορία του παιχνιδιού. Η νέα λειτουργία, με την ονομασία Chronological Mode, επιτρέπει πλέον την αναπαραγωγή της αφήγησης σε χρονολογική σειρά, αντί της αρχικής μη γραμμικής δομής που περιλάμβανε αναδρομές και χρονικά άλματα.

Με το Chronological Mode, οι ιστορίες της Ellie και της Abby παρουσιάζονται ως ένα συνεχές, γραμμικό αφήγημα. Έτσι, οι παίκτες μπορούν να παρακολουθήσουν τα γεγονότα με τη φυσική τους ροή, κάτι που αναδεικνύει νέες συναισθηματικές διαδρομές και παραλληλισμούς μεταξύ των χαρακτήρων. Για παράδειγμα, η εξέλιξη της Ellie με την κιθάρα και το ταξίδι της στο Seattle παρουσιάζονται χωρίς διακοπές, ενώ οι διασταυρώσεις με την Abby γίνονται πιο εμφανείς και κατανοητές.

Η Naughty Dog σημειώνει πως αυτή η λειτουργία απευθύνεται κυρίως σε παίκτες που έχουν ήδη ολοκληρώσει το παιχνίδι, καθώς προσφέρει μια διαφορετική οπτική στην αφήγηση. Για όσους παίζουν για πρώτη φορά, προτείνεται η αρχική, μη γραμμική αφήγηση για τη μέγιστη δραματική εμπειρία.

Η ενημέρωση φέρνει επίσης νέα trophies που σχετίζονται με την ολοκλήρωση του Chronological Mode, δύο νέα skins για το mode No Return, με τον Joel ντυμένο ως Nathan Drake και τον Tommy ως Sam Drake και βελτιώσεις τόσο στο PS5 όσο και στην έκδοση για PC.

Το Chronological Mode είναι διαθέσιμο από τις 8 Ιουλίου 2025, μέσω της ενημέρωσης Patch 2.1.0 για το PS5 και Patch 1.5 για PC (Steam και Epic Games Store).