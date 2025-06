Συρία: Τρομοκρατική επίθεση σε ελληνορθόδοξη εκκλησία με τουλάχιστον 15 νεκρούς (vid)

Τουλάχιστον 15 νεκροί στην Συρία από τρομοκρατική επίθεση σε ελληνορθόδοξη εκκλησία. Καμικάζι και πυροβολισμοί σε έναν από τους πιο παλιούς ναούς, ISIL αναλαμβάνει ευθύνη.

Σφοδρή επίθεση δέχθηκε η ελληνορθόδοξη εκκλησία του Προφήτη Ηλία στη συνοικία Ντουεϊλάα της Δαμασκού στην Συρία. Ένας ένοπλος άνοιξε πυρ στους πιστούς και στη συνέχεια πυροδότησε το εκρηκτικό γιλέκο που φορούσε, σκοτώνοντας τουλάχιστον 15 ανθρώπους και τραυματίζοντας δεκάδες.

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφέρει ότι οι νεκροί και οι τραυματίες ενδέχεται να φτάσουν τους 30, ενώ στα βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media διακρίνονται θραύσματα καθισμάτων και λίμνες αίματος μέσα στο ναό. Η εκκλησία, με ρίζες από τον 8ο αιώνα και ανακαινίσμένη τον 19ο, υπέστη σοβαρές ζημιές στους τοίχους και τα παράθυρα.

🚨 BREAKING: DDF INTEL REPORT – DAMASCUS BLAST 🚨 A car bomb exploded minutes ago in the al-Qadam district of Damascus, Syria — specifically in the Arnous neighborhood. Initial reports point to a church being targeted, in an attack bearing the hallmark of ISIS. This is not… pic.twitter.com/E4GXUut9AC

ISIL αναλαμβάνει την ευθύνη – Έκρηξη αυτοκινήτου σε άλλη συνοικία

Το υπουργείο Εσωτερικών της Συρίας επιβεβαίωσε ότι δράστης ήταν μέλος του Ισλαμικού Κράτους (ISIL). Λίγες ώρες μετά, στην περιοχή Αρνούς της Δαμασκού, ένα παρκαρισμένο αυτοκίνητο εξερράγη από βόμβα, προκαλώντας επιπλέον φόβο και καταστροφές.

Αστυνομικές δυνάμεις και ομάδες πρώτων βοηθειών έσπευσαν στο σημείο, απομακρύνοντας σορούς και τραυματίες. Η Δαμασκός κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ η διεθνής κοινότητα καταδίκασε την επίθεση. Παράλληλα, η ανησυχία για νέο κύμα βίας στη Συρία εντείνεται, με τις ανθρωπιστικές οργανώσεις να προειδοποιούν για αύξηση καταστροφών σε αμάχους.

🚨Syria: About 15 killed and about 25 wounded in a suicide attack apparently carried out by an ISIS operative at the Mar Elias Church in Damascus.



Is this what you expect from the Religion of Peace? pic.twitter.com/E5mzWPuWOW