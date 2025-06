Air India: Πού βρίσκεται στο Boeing 787 η θέση 11Α, όπου καθόταν ο μοναδικός επιζών της αεροπορικής τραγωδίας

Η θέση 11Α αποδείχθηκε σωτήρια για τη ζωή του Βρετανού Βισουασκουμάρ Ραμές, του μοναδικού επιζώντα από τη συντριβή αεροσκάφους της Air India στην Ινδία.

Ο 48χρονος επιχειρηματίας καθόταν στο αριστερό παράθυρο της σειράς 11, κοντά στο φτερό του Boeing 787, όταν η πτήση AI171 συνετρίβη λίγο μετά την απογείωση από το αεροδρόμιο του Αχμενταμπάντ. Από τους 242 επιβαίνοντες, εκείνος ήταν ο μόνος που επέζησε!

This is one of the saddest photos ever taken pic.twitter.com/NUiHGKbb6p

Σύμφωνα με τα ινδικά μέσα ενημέρωσης, η κάρτα επιβίβασής του επιβεβαίωσε ότι καθόταν στη θέση 11Α, θέση που θεωρείται συνήθως απλή, χωρίς πλεονεκτήματα, και βρίσκεται πάνω από το φτερό — ένα σημείο του αεροσκάφους που, σύμφωνα με ειδικούς, προσφέρει μεγαλύτερες πιθανότητες επιβίωσης σε περίπτωση ατυχήματος λόγω της ενισχυμένης δομής γύρω από το φτερό.

Ο Ραμές, σε κατάσταση σοκ, βρέθηκε τραυματισμένος αλλά ζωντανός ανάμεσα στα φλεγόμενα συντρίμμια, χωρίς ακόμη να μπορεί να εξηγήσει πώς βγήκε ζωντανός. Ο αδελφός του δήλωσε στο BBC: «Δεν έχει ιδέα πώς σώθηκε. Επανέλαβε μόνο "βρείτε τον αδερφό μου"».

Amid all the horror of the Air India plane crash, this story of British national Vishwashkumar Ramesh from Leicester, who was in seat 11a, being the sole survivor and walking away with just a few scratches, is truly astonishing. pic.twitter.com/8py9Rssf0d