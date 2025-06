Δεν είναι αληθινό… ή είναι; Το βίντεο-σοκ από τεχνητή νοημοσύνη που έπεισε χιλιάδες ότι ξέσπασε πόλεμος!

Ένα viral βίντεο φτιαγμένο από τεχνητή νοημοσύνη κατάφερε να πείσει χιλιάδες ότι ξέσπασε πόλεμος ΗΠΑ-Καναδά. Πόσο αληθοφανή έχουν γίνει τα ψεύτικα νέα;

Τα social media έχουν γεμίσει με ένα βίντεο που μοιάζει με κανονικό δελτίο ειδήσεων: δημοσιογράφος στο στούντιο, ανταποκριτής στο «πεδίο μάχης», και ένα σοκαριστικό ρεπορτάζ για δήθεν επίθεση του Καναδά στις ΗΠΑ. Μόνο που... τίποτα από αυτά δεν είναι αληθινό.

Το βίντεο δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη και δημοσιεύτηκε αρχικά από τον χρήστη @thetravisible με τη χρήση του Google Veo 3, του νέου εργαλείου παραγωγής ρεαλιστικών βίντεο μέσω AI.

Το Google Veo 3 είναι ένα ισχυρό εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης που μπορεί να δημιουργήσει ρεαλιστικά βίντεο 8 δευτερολέπτων με ενσωματωμένο ήχο και φωνητικούς διαλόγους. Είναι τόσο ρεαλιστικό, που πολλοί χρήστες πίστεψαν ότι τα γεγονότα ήταν πραγματικά.

Το εργαλείο έχει σχεδιαστεί για δημιουργική χρήση, όμως το συγκεκριμένο περιστατικό αναδεικνύει τον κίνδυνο παραπληροφόρησης που μπορεί να προκύψει από τη χρήση τέτοιων τεχνολογιών χωρίς έλεγχο.

Το βίντεο ήταν τόσο πειστικό, που πολλοί χρήστες στο X (Twitter) πίστεψαν ότι η είδηση ήταν πραγματική. Κάποιοι σχολίασαν:

Η "ρεπόρτερ" Angela Carter, που εμφανίζεται σε άλλο παρόμοιο βίντεο εν μέσω πλημμύρας, δηλώνει αρχικά ότι βρίσκεται σε επικίνδυνο σημείο, αλλά στη συνέχεια λέει: «Αστειεύομαι, δεν είμαι αληθινή.»

