Απίστευτο αλλά αληθινό: Πώς δύο κρατούμενοι απέκτησαν παιδί χωρίς να συναντηθούν ποτέ (vid)

Ανατριχιαστική αλλά αληθινή ιστορία από φυλακή στις ΗΠΑ: Δύο κρατούμενοι κατάφεραν να αποκτήσουν παιδί χωρίς να συναντηθούν ποτέ. Δες πώς τα κατάφεραν μέσω… εξαερισμού!

Μια απίστευτη – αλλά επιβεβαιωμένη – ιστορία ήρθε στη δημοσιότητα από τις φυλακές του Μαϊάμι, προκαλώντας σοκ και απορία: δύο κρατούμενοι απέκτησαν παιδί χωρίς να έχουν συναντηθεί ποτέ από κοντά.

Πρωταγωνίστρια της υπόθεσης είναι η Daisy Link, καταδικασμένη για φόνο β’ βαθμού, η οποία εκτίει την ποινή της στο Turner Guilford Knight Correctional Center. Το παιδί που κυοφόρησε είναι καρπός της «σχέσης» της με τον Joan Depaz, έγκλειστο επίσης για φόνο.

Το πιο εντυπωσιακό; Το ζευγάρι δεν είχε καμία σωματική επαφή, καθώς βρίσκονταν σε απομόνωση σε ξεχωριστά κελιά.

Η γνωριμία των δύο κρατούμενων ξεκίνησε όταν άρχισαν να επικοινωνούν μέσω του συστήματος εξαερισμού. Κάθε βράδυ, συνομιλούσαν επί ώρες, δημιουργώντας μια δυνατή συναισθηματική σύνδεση.

Με τη βοήθεια αυτοσχέδιων γραμμών από σεντόνια, οι δύο κατάφεραν να ανταλλάσσουν γράμματα, σημειώματα και προσωπικά αντικείμενα. Κάπως έτσι γεννήθηκε η ιδέα να αποκτήσουν μαζί παιδί, παρότι ήξεραν πως δεν θα μπορούσαν ποτέ να βρεθούν στον ίδιο χώρο.

How two inmates in separate cells managed to conceive a child without ever meeting.



