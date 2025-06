Ghost of Yotei: Συνεχίζει να εντυπωσιάσει με το gameplay του

Έρχεται και νέο State of Play για το Ghost of Yotei μέσα στο καλοκαίρι.

Η Sony Interactive Entertainment και η Sucker Punch Productions ανακοίνωσαν ότι τον Ιούλιο θα πραγματοποιηθεί ένα ειδικό State of Play αφιερωμένο αποκλειστικά στο Ghost of Yotei, το πολυαναμενόμενο sequel του Ghost of Tsushima για το PlayStation 5.

Κατά τη διάρκεια αυτής της παρουσίασης, οι δημιουργοί θα προσφέρουν μια εις βάθος ματιά στα νέα και εξελιγμένα gameplay mechanics του παιχνιδιού, με έμφαση στην εξερεύνηση, τη μάχη και άλλες σημαντικές πτυχές της εμπειρίας. Το Ghost of Yotei αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 2 Οκτωβρίου 2025 αποκλειστικά για το PS5.

Η ιστορία διαδραματίζεται 300 χρόνια μετά τα γεγονότα του Tsushima και ακολουθεί την Atsu, μια πολεμίστρια που αναζητά εκδίκηση για τη δολοφονία της οικογένειάς της. Στην αποστολή της τη συνοδεύει ένας λύκος, που φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο στο gameplay.

Το παιχνίδι υπόσχεται τον μεγαλύτερο ανοιχτό κόσμο που έχει δημιουργήσει ποτέ η Sucker Punch, με μη γραμμική δομή που δίνει στους παίκτες μεγαλύτερη ελευθερία στην εξερεύνηση και την εξέλιξη της ιστορίας. Η Atsu κυνηγάει τη συμμορία "Yotei Six", που αποτελείται από έξι επικίνδυνους αντιπάλους, συμπεριλαμβανομένων των Snake, Oni, Kitsune, Spider, Dragon και του αρχηγού τους, Lord Seito.

Η Sucker Punch έχει υποσχεθεί βελτιωμένα συστήματα μάχης και stealth, ενώ η παρουσία του λύκου ως συντρόφου αναμένεται να εμπλουτίσει την εμπειρία, τόσο σε μάχες όσο και στην εξερεύνηση.

Η παρουσίαση του Ιουλίου θα επικεντρωθεί αποκλειστικά στο Ghost of Yotei, προσφέροντας εκτενή ανάλυση των μηχανισμών εξερεύνησης και μάχης, παρουσίαση νέων gameplay συστημάτων και δυνατοτήτων του πρωταγωνιστικού διδύμου (Atsu και λύκος), πιθανές αποκαλύψεις για τον ρόλο του λύκου και το πώς θα αλληλεπιδρά με τον παίκτη (π.χ. αν θα μπορεί να τον "χαϊδέψει", όπως αναρωτιούνται ήδη οι φαν) και περισσότερες λεπτομέρειες για τον ανοιχτό κόσμο, τις αποστολές και τους εχθρούς.